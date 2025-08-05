«Бред для дилетантов»: академик — о ядерной гонке России, США и Китая на Луне

Газета Politico сообщила, что и.о. главы NASA Шон Даффи хочет ускорить строительство ядерного реактора на Луне, чтобы сделать это быстрее России и Китая и избежать «зоны запрета». Член академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин заявил «Газете.Ru», что материал американской газеты — «бред сивой кобылы», запрещать другим странам освоение Луны нельзя.

«Есть общепринятые принципы освоения Луны, в которых сказано: ничего на Луне не может принадлежать какому-то одному государству. Конечно, любые принципы можно нарушить, как нарушают сейчас Соединенные Штаты — все общепринятые нормы и так далее. Я это исключить не могу, но просто запретить что-то делать [на спутнике Земли] просто физически невозможно. Чтобы запретить [строительство], нужно иметь средства для наказания, противодействия — размещать оружие на Луне никто не должен — это бред, рассчитанный на дилетантских читателей», — заявил он.

Маринин рассказал, для чего на спутнике нужна АЭС. По его словам, энергоноситель не поможет долететь до Марса.

«На Луне 14 дней идет полное освещение — день, а потом 14 дней не освещается, один из участков то освещенный, то не освещенный. Станцию, которую собираются сооружать и наши с китайцами, и американцы, нужно чем-то освещать. Накопить в аккумуляторах солнечную энергию [на 14 дней] просто невозможно, значит нужно делать электростанцию. Самый дешевый вариант получается [для получения энергии] — чем мы и занимаемся, и собрались заниматься американцы. То, что сейчас собираются строить на Луне, к марсианской программе никакого отношения не имеет», — сказал он.

Член академии космонавтики добавил – пока на Луне нет условий для работы атомного реактора. Маринин рассказал, что необходимо для функционирования АЭС вне Земли.

«Сейчас там никаких условий нет, но реактор должен создаваться под условия, а именно лунные. Например, у нас на атомных электростанциях очень мощное водяное охлаждение — там целые водохранилища строят рядом с реакторами, чтобы все время вода циркулировала и происходило охлаждение. Как решат эту проблему на Луне, где воды нет и охлаждать практически нечем — сложный вопрос», — сказал он.

Эксперт заявил, что такой станцией будут управлять дистанционно – с Земли. По словам Маринина, электричество необходимо для освоения спутника.

«Участие людей необходимо [в обеспечении работы АЭС] так же, как и на Земле. Все работает автоматически, но люди следят и принимают решения в случае каких-то внештатных ситуаций — так же будет и там. У нас бороздили пространство два советских лунохода в момент освещения, а когда лунная поверхность уходила в тень — они закрывались крышкой и сохраняли тепло, у них были небольшие ядерные реакторы. Если мы с китайцами или американцы со своей командой будут строить на Луне базовые станции, на которые будут прилетать люди — вести исследования, или промышленную добычу полезных ископаемых — для всех этих работ нужна электроэнергия», — сказал он.

До этого газета Politico сообщила, что исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи намерен объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне. В США имеют опасения – если Китай и Россия будут первыми, то могут установить «запретную зону», ограничив возможности Вашингтона и других стран.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в конце июля летал в США с рабочим визитом – это была первая за восемь лет очная встреча глав космических ведомств, они договорились продолжать сотрудничество, несмотря на санкции.

Ранее российский физик опроверг слухи о летящем к Земле «инопланетном корабле».