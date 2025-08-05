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США могут ускорить программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ и КНР

Politico: США планируют ускорить программу строительства АЭС на Луне
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Министр транспорта США, исполняющий обязанности руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи планирует на этой неделе объявить о планах по ускорению программы строительства ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает Politico.

В директиве NASA подчеркивается, что первое государство, которое построит атомную электростанцию на спутнике Земли, сможет объявить «запретную зону», что значительно ограничит возможности США. В связи с такой возможностью NASA начинает поиск подрядчика для возведения 100-киловаттного ядерного реактора, который планируется отправить в космос к 2030 году.

По словам высокопоставленного представителя NASA, в данной ситуации «речь идет о победе во второй космической гонке».

Politico утверждает, что США также планируют ускорить отказ от Международной космической станции, а также заменить ее коммерческими станциями к 2030 году.

Напомним, в мае «Роскосмос» заключил меморандум о сотрудничестве в области создания лунной электростанции с КНР. Планируется, что на станции будут проводиться различные космические исследования, а также проверка технологий, которые позволят осуществлять длительную беспилотную эксплуатацию станции с перспективой присутствия человека на Луне. В госкорпорации отметили, что к российско-китайскому проекту по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран.

Ранее Владимир Путин анонсировал грандиозные планы сотрудничества с Китаем в космосе.

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