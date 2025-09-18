На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученых ошеломила разгадка происхождения пальцев у людей

Nature: пальцы у позвоночных появились из клоаки
true
true
true
close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа исследователей предложила неожиданное объяснение происхождения пальцев у наземных животных. Их появление связано не с плавниками рыб напрямую, а с «перепрофилированием» древнего участка генома, который изначально контролировал развитие клоаки — органа, где сходятся пищеварительная, выделительная и репродуктивная системы. Работа опубликована в журнале Nature.

Около 380 миллионов лет назад предки современных рыб начали осваивать сушу. Одним из главных вопросов эволюционной биологии остается, как появились конечности с пальцами: они являются модификацией плавников или принципиально новой структурой?

Чтобы ответить, ученые изучили не только сами гены, но и обширные некодирующие участки ДНК — так называемые регуляторные ландшафты, которые управляют включением и выключением генов. Сравнив геномы мышей и рыб, исследователи нашли общий участок, связанный с развитием пальцев у млекопитающих. Когда этот участок удалили у рыб с помощью технологии CRISPR/Cas9, гены перестали работать не в плавниках, а в клоаке.

«Общее между клоакой и пальцами в том, что они всегда находятся на концах — будь то конец трубки пищеварительной системы или конец конечности. Эволюция просто использовала уже готовый механизм в новом контексте», — объяснил соавтор работы, биолог Орели Хинтерманн.

Речь идет о регуляторных ландшафтах, управляющих активностью Hox-генов — так называемых «архитекторов» организма, задающих план строения тела.

«Это яркий пример того, как работает эволюция: новое рождается из старого, — отметил профессор Дени Дюбуль. — Вместо того чтобы создавать новый регуляторный механизм для пальцев, природа перепрофилировала уже существовавший».

Таким образом, не столько сами кодирующие гены, сколько архитектура их регуляции стала двигателем эволюционных изменений. По мнению авторов, понимание подобных «перепрофилирований» поможет глубже объяснить, как от рыб произошли современные наземные животные, включая человека.

Ранее был найден ключ к пониманию происхождения человеческого разума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами