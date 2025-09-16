Привычка ходить быстро снижает риск рака легких, выяснили ученые

Ученые из Университета Гонконга (HKUMed) обнаружили, что у людей, которые ходят быстрее, значительно ниже общий риск развития рака, особенно рака легких. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

Ученые провели анализ информации о здоровье и физической активности более чем 430 тысяч участников Британского биобанка — масштабной биомедицинской базы данных.

Предыдущие научные работы в основном были сосредоточены на взаимосвязи между продолжительностью и частотой пеших прогулок и заболеваемостью раком, а также смертностью от него. Однако скорости ходьбы, которая часто считается важным показателем общего состояния здоровья, уделялось меньше внимания.

Новое исследование показало: в британской когорте быстрая ходьба снижала общий риск развития онкологических заболеваний на 13 %, а у частников китайского происхождения — на 45 %. Наиболее значимый защитный эффект наблюдался при раке легких: риск снижался в среднем на 53 %.

Ученые предполагают, что быстрая ходьба позволяет эффективно тренировать дыхательную систему. Дальнейший анализ показал, что примерно четверть этого защитного эффекта можно объяснить снижением уровня маркеров воспаления (таких как С-реактивный белок и количество лейкоцитов) и улучшением показателей липидного обмена (включая общий холестерин и холестерин ЛПНП).

