Найден способ обнаружить болезнь Альцгеймера за много лет до появления симптомов

Международная команда ученых нашла способ выявить первые биологические признаки болезни Альцгеймера задолго до появления симптомов. Белок, связанный с воспалением мозга, начинает накапливаться в определенной зоне одновременно с появлением первых патологических маркеров заболевания. Это открывает возможности для более ранней диагностики и разработки новых методов терапии. Работа опубликована в журнале Acta Neuropathologica (AN).

Болезнь Альцгеймера постепенно разрушает память, мышление и способность к повседневной деятельности. Ранее внимание исследователей было сосредоточено на амилоидных бляшках и скоплениях тау-белка, но в последние годы все большее значение придают нейровоспалению — реакции иммунных клеток мозга на патологические изменения.

«Мы хотели составить детальную хронологию самых ранних изменений в мозге и найти биомаркер, который позволит зафиксировать болезнь в самом ее начале», — пояснили авторы работы.

Эксперименты проводились на генетически модифицированных мышах, у которых быстро развивается ранняя форма Альцгеймера. У животных первые амилоидные бляшки возникали уже в 1,5 месяца в субикулуме — области, связанной с гиппокампом и отвечающей за память. В тот же момент в этой зоне фиксировался рост уровня белка TSPO, маркера воспаления.

Дальнейший анализ показал, что повышение TSPO связано с активностью микроглии — иммунных клеток мозга, которые в большом количестве скапливались вокруг бляшек.

«Это означает, что сигнал TSPO отражает не общее воспаление, а именно взаимодействие микроглии с амилоидной патологией», — отметили исследователи.

Результаты подтвердились и при изучении посмертных образцов мозга пациентов с агрессивной наследственной формой болезни Альцгеймера. У них уровень TSPO также был значительно выше нормы.

«Главная цель — перевести эти данные в клиническую практику, чтобы выявлять болезнь еще до необратимого повреждения мозга», — подчеркнули авторы.

Ранее был создан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера.

