Россиянам рассказали, что надо делать, чтобы иметь колени как у Олега Газманова

ПНИПУ: для здоровья коленей нужно с ранних лет беречь суставы

Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха рассказал, что надо делать, чтобы иметь колени как у Олега Газманова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Недавно в сети появилось видео с Олегом Газмановым, который поразил зрителей энергичной хореографией и отличной физической формой. Танец 73-летнего артиста мгновенно стал вирусным: тысячи пользователей начали снимать пародии и повторять его движения. На фоне этого ажиотажа ученые напоминают: сохранить колени такими же крепкими и подвижными можно, если правильно ухаживать за суставами с молодости.

«Наши колени — это сложный механизм, где соединяются три кости, фиксируются связками и сухожилиями, а за амортизацию отвечают хрящи и мениски. Вся эта конструкция работает благодаря синовиальной жидкости, которая питает ткани и обеспечивает плавность движений», — объяснил Солодников.

По словам специалиста, основа здоровья суставов закладывается в юности: важно избегать травм, своевременно лечить болезни сосудов и обмена веществ, а также поддерживать организм при хронических недугах. Не менее значимым фактором является питание.

«Избыточное употребление красного мяса приводит к отложению солей мочевой кислоты в суставах, что вызывает подагру. Для укрепления соединительных тканей в рационе должны быть продукты, богатые серой — например, брокколи, капуста, лук, чеснок. Именно они участвуют в синтезе коллагена и гликозаминогликанов, которые отвечают за упругость и амортизацию», — уточнил эксперт.

Не менее важен и контроль веса: лишние килограммы создают постоянную нагрузку на колени, ускоряя износ хрящей. Однако дефицит массы также вреден — в этом случае страдает мышечный каркас, необходимый для поддержки сустава.

Главный совет — регулярная физическая активность. Но, как подчеркивает эксперт, спорт и физкультура — не одно и то же.

«Интенсивные нагрузки, особенно прыжковые виды спорта вроде баскетбола или балета, вызывают микротравмы суставных поверхностей. В молодости организм справляется, но с возрастом они приводят к износу. Даже специальные препараты не всегда помогают восстановить суставы полностью», — добавил ученый.

Регулярные профилактические обследования — еще один способ сохранить здоровье суставов. Рентген позволяет заметить изменения в костной ткани, МРТ выявляет повреждения менисков и связок, а анализ крови показывает уровень кальция, фосфора и витаминов группы B.

Ранее была названа популярная добавка, улучшающая работу кишечника и мозга.