Названа популярная добавка, улучшающая работу кишечника и мозга

Food & Function: креатин защищает мозг от воспаления
true
true
true
close
ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Севильи показали, что популярная спортивная добавка креатин может помогать не только мышцам, но и кишечнику и мозгу. Оказалось, что креатин снижает воспаление в кишечнике, защищает мозг и предотвращает тревожно-депрессивные расстройства. Работа опубликована в журнале Food & Function.

Ульцерозный колит — хроническое воспалительное заболевание толстой кишки, сопровождающееся болями, диареей и кровотечениями. Кроме того, пациенты часто сталкиваются с тревожностью и депрессией, даже в ремиссии. Это связано с так называемой осью «кишечник–мозг».

У крыс искусственно вызывали колит и давали креатин с водой. У животных оценивали тяжесть симптомов, моторную активность и поведение, связанное с тревожностью и депрессией. Также исследовали ткани кишечника и мозга.

Выяснилось, что у крыс, получавших креатин, было меньше кровотечений и повреждений слизистой, они сохраняли двигательную активность и не демонстрировали признаков депрессии и тревоги. При этом в мозге животных уровень воспалительных цитокинов был значительно ниже. Эффект наблюдался у обоих полов, но в ряде случаев у самок он был сильнее.

По мнению авторов, креатин, известный как безопасная и доступная спортивная добавка, может стать потенциальным средством поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, помогая одновременно улучшить физическое состояние и снизить риск психических нарушений.

Ранее был назван простой способ улучшить сон для пожилых.

