Исчезновение динозавров полностью изменило нашу планету, заявили ученые

CE&E: исчезновение динозавров изменило реки и ландшафты Земли
metha1819/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мичиганского университета установили, что массовое вымирание динозавров 66 млн лет назад повлияло не только на фауну и флору, но и на сами ландшафты планеты. Исчезновение гигантов открыло дорогу для бурного роста лесов, которые радикально изменили русла рек. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CE&E).

До падения астероида, вызвавшего катастрофу на границе мелового и палеогенового периодов, динозавры играли роль «экосистемных инженеров». Они вытаптывали и вырывали растительность, поддерживая открытые пространства с редкой травянистой растительностью. В таких условиях реки текли свободно, без широких извилин.

Когда динозавры исчезли, леса стали густыми и стабилизировали почвы. Это привело к формированию рек с широкими меандрами и уменьшению частоты разливов. В геологической летописи это отразилось в резкой смене типа отложений: вместо заболоченных ила и глин появились «полосатые» слои песчаников, характерные для русловых изгибов рек.

Ключевым доказательством того, что изменения произошли сразу после вымирания, стала находка слоя глины с аномально высоким содержанием иридия — элемента, принесенного астероидом. Этот тонкий слой точно совпал с границей между породами, содержащими остатки динозавров, и слоями с первыми млекопитающими.

«Мы показали, что жизнь не только реагирует на климат и тектонику, но и сама способна менять ландшафты. Динозавры оказали колоссальное влияние на экосистемы, а их исчезновение мгновенно преобразило реки и почвы», — отметил автор исследования, палеонтолог Люк Уивер.

Ученые сравнивают этот древний переломный момент с сегодняшними изменениями, вызванными человеком. Массовое вымирание видов и изменение климата, происходящие сейчас, также могут оставить резкий и заметный след в геологической истории Земли.

