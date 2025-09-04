На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Танзании показали крыс-супергероев

AP: в Танзании обучают грызунов спасать людей и выявлять туберкулез
true
true
true
close
Jack Denton/AP

В Танзании в лаборатории и на тренировочных полигонах работают необычные спасатели — африканские крысы-гиганты. Их обучают находить людей под завалами после землетрясений, разыскивать мины и даже выявлять туберкулез по запаху. Проект реализует НКО APOPO совместно с Университетом сельского хозяйства Сокоине. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Во время учений в городе Морогоро крыса с миниатюрным рюкзаком пробирается сквозь завалы и, уловив запах человека, нажимает на крошечный рычаг. Сигнал фиксируют спасатели — «жертва» найдена. За успешную работу животное получает кусочек банана.

«Их обоняние невероятно, — отметила Фабрицио Делль'Анна, специалист по поведению животных и куратор программы. — Эти крысы способны обнаруживать взрывчатку, следы бактерий туберкулеза, а теперь и людей».

APOPO готовит «крыс-героев» для поиска мин в Анголе, Камбодже и других странах: с их помощью уже обезврежено более 50 тыс. взрывных устройств. С 2007-го организация развивает направление по диагностике туберкулеза. Сегодня 80 больниц Танзании ежедневно передают образцы мокроты в лаборатории APOPO. Там крысы проверяют сотни проб за минуты, выявляя положительные случаи, которые могли быть пропущены врачами.

«Каждый день от туберкулеза умирает столько же людей, сколько за год от мин, — отметил глава APOPO Кристоф Кокс. — Наши крысы уже помогли выявить более 30 тыс. случаев».

Несмотря на эффективность, методика APOPO не признана Всемирной организацией здравоохранения: крысы официально не считаются диагностическим инструментом. Их работа идет как «вторая линия защиты» — результаты подтверждаются традиционными методами. Это ограничивает финансирование и масштабирование программы.

Тем не менее в организации уверены: «крыс-героев» ждет будущее. Они способны работать до десяти лет, их обучение обходится дешевле высокотехнологичных приборов, а их эффективность в условиях бедных стран порой выше.

Ранее ученые были удивлены аномальной эволюцией животных под влиянием человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами