В Танзании показали крыс-супергероев

В Танзании в лаборатории и на тренировочных полигонах работают необычные спасатели — африканские крысы-гиганты. Их обучают находить людей под завалами после землетрясений, разыскивать мины и даже выявлять туберкулез по запаху. Проект реализует НКО APOPO совместно с Университетом сельского хозяйства Сокоине. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Во время учений в городе Морогоро крыса с миниатюрным рюкзаком пробирается сквозь завалы и, уловив запах человека, нажимает на крошечный рычаг. Сигнал фиксируют спасатели — «жертва» найдена. За успешную работу животное получает кусочек банана.

«Их обоняние невероятно, — отметила Фабрицио Делль'Анна, специалист по поведению животных и куратор программы. — Эти крысы способны обнаруживать взрывчатку, следы бактерий туберкулеза, а теперь и людей».

APOPO готовит «крыс-героев» для поиска мин в Анголе, Камбодже и других странах: с их помощью уже обезврежено более 50 тыс. взрывных устройств. С 2007-го организация развивает направление по диагностике туберкулеза. Сегодня 80 больниц Танзании ежедневно передают образцы мокроты в лаборатории APOPO. Там крысы проверяют сотни проб за минуты, выявляя положительные случаи, которые могли быть пропущены врачами.

«Каждый день от туберкулеза умирает столько же людей, сколько за год от мин, — отметил глава APOPO Кристоф Кокс. — Наши крысы уже помогли выявить более 30 тыс. случаев».

Несмотря на эффективность, методика APOPO не признана Всемирной организацией здравоохранения: крысы официально не считаются диагностическим инструментом. Их работа идет как «вторая линия защиты» — результаты подтверждаются традиционными методами. Это ограничивает финансирование и масштабирование программы.

Тем не менее в организации уверены: «крыс-героев» ждет будущее. Они способны работать до десяти лет, их обучение обходится дешевле высокотехнологичных приборов, а их эффективность в условиях бедных стран порой выше.

