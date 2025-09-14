На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван фактор ускоренного развития рака мозга

AdvSci: сбой в работе гена shootin1 ускоряет движение клеток рака мозга
Depositphotos

Ученые из Института науки и технологий Нара (Япония) выяснили, что аномальная активность гена shootin1b помогает клеткам глиобластомы (опухоли мозга) быстрее распространяться по тканям. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Глиобластома считается одним из самых агрессивных и смертельно опасных видов рака мозга. Опухоль часто диагностируют уже на поздней стадии, а ее клетки легко «расходятся» по тканям, что делает хирургическое удаление и другие методы лечения малоэффективными. Сегодня пятилетняя выживаемость при глиобластоме не превышает 5 %.

Японские исследователи обратили внимание на ген shootin1b, управляющий движением клеток. В норме он помогает иммунным клеткам перемещаться, чтобы они могли реагировать на инфекции. Но в опухолевых клетках этот механизм включается ненормально. В результате клетки глиобластомы получают своего рода «тягу», которая позволяет им быстро двигаться вперед и захватывать новые участки мозга.

Эксперименты на мышах показали, что белок Shootin1b образует особые молекулярные «захваты», связывающие внутренние структуры клетки с ее окружением. Это превращает движение внутри клетки в силу, которая буквально толкает ее вперед. Такой механизм идеально подходит для быстрого распространения и делает опухоль особенно опасной.

«Подавляя аномальную активность shootin1b, мы можем остановить миграцию клеток глиобластомы и замедлить прогрессирование болезни. Этот ген может стать новой терапевтической мишенью для лечения рака мозга», — отметил руководитель исследования профессор Инагаки.

По мнению ученых, открытие может открыть путь к созданию новых препаратов, которые будут блокировать движение раковых клеток.

