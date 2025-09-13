Названа группа продуктов, которые нарушают работу мозга

Регулярное употребление фастфуда вызывает сбои в работе мозга у мышей всего за несколько дней. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Университета Северной Каролины. Результаты исследования опубликованы в в журнале Neuron.

Эксперименты на грызунах показали, что жирная пища влияет на активность клеток гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. Особый тип нейронов этой области мозга (интернейроны CCK) начинал работать чрезмерно активно из-за нарушения усвоения глюкозы. Уже через четыре дня на высокожировой и углеводной диета у животных фиксировалось нарушение способности запоминать информацию.

Ученые подчеркивают, что описанные изменения возникали еще до набора лишнего веса или появления признаков диабета.

При этом негативный эффект оказался обратимым. Восстановление уровня глюкозы в мозге или интервальное голодание возвращали нормальную работу нейронов и улучшали память. По мнению авторов, эти методы могут лечь в основу профилактики когнитивных нарушений, связанных с ожирением и метаболическими сбоями.

