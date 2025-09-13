На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астрофизик рассказал об аномальной эволюции на межзвездном объекте 3I/ATLAS

Астрофизик Леб: на межзвездном объекте 3I/ATLAS началась аномальная эволюция
Межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», начав менять свой цвет. Об этом в своем блоге написал астрофизик из Гарварда Ави Леб.

«Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS», — написал он.

В конце августа известный американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон прокомментировал спекуляции о возможном инопланетном происхождении 3I/ATLAS. Хотя он и признает такую вероятность, Тайсон подчеркивает, что это самый последний вариант в его списке гипотез.

3I/ATLAS — лишь третий известный объект, прибывший в Солнечную систему из-за ее пределов и который в конечном итоге полностью ее покинет. Межзвездный объект заметили 1 июля текущего года.

Ранее выяснилось, что россияне смогут увидеть редкий метеорный поток.

