Россияне смогут увидеть редкий метеорный поток

Метеорный поток Ауригиды можно наблюдать в ночь на 1 сентября

Метеорный поток Ауригиды можно будет наблюдать невооруженным глазом в ночь на понедельник, 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

В этом году Ауригиды активны с 28 августа по 5 сентября и достигают максимума в первый день осени.

«Ночь с воскресенья на понедельник. Метеорный поток Ауригиды — один из самых редких метеорных потоков. Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой. Увидеть явление можно будет невооружённым глазом», — говорится в сообщении.

Его пик придется на 6:00 мск.

На этой неделе произойдет еще два астрономических явления.

В четверг — покрытие Плутона Луной. Луна окажется между Землей и Плутоном и скроет карликовую планету от взора землян. Наблюдать это событие можно будет только в телескоп, подчеркнули в «Роскосмосе».

В последний день недели ожидается полное лунное затмение. Начало затмения — в 20:30 мск. Максимальная фаза явления — в 21:12 мск. В госкорпорации заявили, что полюбоваться лунным затмением можно невооруженными глазом, в том числе с борта самолета на специальном авиарейсе.

Ранее в небе над Японией заметили падение «огненного шара».