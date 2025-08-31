Россияне смогут увидеть редкий метеорный поток

Метеорный поток Ауригиды можно будет наблюдать невооруженным глазом в ночь на понедельник, 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
В этом году Ауригиды активны с 28 августа по 5 сентября и достигают максимума в первый день осени.
«Ночь с воскресенья на понедельник. Метеорный поток Ауригиды — один из самых редких метеорных потоков. Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой. Увидеть явление можно будет невооружённым глазом», — говорится в сообщении.
Его пик придется на 6:00 мск.
На этой неделе произойдет еще два астрономических явления.
В четверг — покрытие Плутона Луной. Луна окажется между Землей и Плутоном и скроет карликовую планету от взора землян. Наблюдать это событие можно будет только в телескоп, подчеркнули в «Роскосмосе».
В последний день недели ожидается полное лунное затмение. Начало затмения — в 20:30 мск. Максимальная фаза явления — в 21:12 мск. В госкорпорации заявили, что полюбоваться лунным затмением можно невооруженными глазом, в том числе с борта самолета на специальном авиарейсе.
Ранее в небе над Японией заметили падение «огненного шара».