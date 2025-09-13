На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создан препарат, прдеотвращающий инсульт

HC: создан препарат, защищающий мозг от инсульта
true
true
true
close
Shutterstock/Robert Kneschke

Ученые из Университета Коннектикута разработали экспериментальный препарат, который способен защищать мозг и улучшать восстановление после инсульта. Исследование ведут Раджкумар Верма, доцент медицинского центра UConn Health, и Раман Бахал, доцент кафедры фармацевтических наук. Об этом сообщает Hartford Courant (HC).

Основной мишенью ученых стали микрорНК — маленькие молекулы, регулирующие активность генов. После инсульта их уровень резко повышается: это запускает воспаление, разрушение тканей и ухудшение работы нервной системы.

«Мы создали ингибитор нового поколения, который блокирует вредное действие микрорНК, — объяснили исследователи. — В отличие от традиционных экспериментальных препаратов, нацеленных на один белок или молекулу, наш подход одновременно подавляет несколько разрушительных процессов и активирует защитные механизмы организма».

Сегодня эффективных лекарств для защиты мозга после инсульта не существует: применяются только тромболитики или хирургическое удаление тромбов, доступные лишь 10–15% пациентов.

По данным исследователей, введение одной дозы нового ингибитора мышам после инсульта значительно снижало повреждения мозга, а также улучшало память, двигательную активность и восстановление, причем защитный эффект сохранялся до 15 дней.

«Наш ингибитор более мощный, специфичный, безопасный и действует дольше, чем предыдущие кандидаты, — отметил Бахал. — Мы исследуем новые типы химии и технологии доставки, чтобы создать принципиально иной подход к лечению инсульта».

Ученые уже подали патент на разработку и ведут переговоры с фармацевтическими компаниями для дальнейшего продвижения препарата в клинические испытания.

Ранее была названа причина, по которой печень может потерять способность к восстановлению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами