Названа причина, по которой печень может потерять способность к восстановлению

Ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн совместно с коллегами из Университета Дьюка выяснили, почему печень при алкогольном поражении теряет способность к регенерации даже после отказа от алкоголя. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Печень — уникальный орган, способный восстанавливаться после повреждений. Однако при алкогольном гепатите и циррозе этот механизм перестает работать, и единственным спасением для пациента на стадии печёночной недостаточности остаётся трансплантация.

Исследователи обнаружили, что клетки печени при алкогольном поражении «застревают» в переходном состоянии: они уже начали процесс превращения в регенеративные предшественники, но не могут завершить его и остаются нефункциональными.

«Они перестают быть полноценными взрослыми клетками, но и не становятся активно делящимися клетками-предшественниками. Это приводит к нарастающему давлению на оставшиеся здоровые клетки и в итоге — к печеночной недостаточности», — пояснили авторы.

Главной причиной оказалось нарушение «сшивания» РНК, необходимое для правильной сборки белков. Ученые выявили дефицит белка ESRP2, который отвечает за корректность процесса. В результате белки, необходимые для регенерации, оказываются не в том месте клетки, где должны работать, и теряют свои функции.

В экспериментах на мышах без ESRP2 развивались такие же нарушения, как у пациентов с тяжелым алкогольным гепатитом. Дополнительно выяснилось, что воспалительные факторы, выделяемые иммунными клетками в поврежденной печени, подавляют выработку ESRP2.

Когда исследователи обработали клетки печени препаратом, блокирующим один из воспалительных рецепторов, уровень ESRP2 восстановился, а работа РНК нормализовалась. Это открывает путь к новым методам терапии, которые могли бы замедлить развитие болезни и вернуть печени способность к восстановлению.

