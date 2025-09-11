На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой печень может потерять способность к восстановлению

NatCom: печень при чрезмерном употреблении алкоголя теряет способность к регенерации
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн совместно с коллегами из Университета Дьюка выяснили, почему печень при алкогольном поражении теряет способность к регенерации даже после отказа от алкоголя. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Печень — уникальный орган, способный восстанавливаться после повреждений. Однако при алкогольном гепатите и циррозе этот механизм перестает работать, и единственным спасением для пациента на стадии печёночной недостаточности остаётся трансплантация.

Исследователи обнаружили, что клетки печени при алкогольном поражении «застревают» в переходном состоянии: они уже начали процесс превращения в регенеративные предшественники, но не могут завершить его и остаются нефункциональными.

«Они перестают быть полноценными взрослыми клетками, но и не становятся активно делящимися клетками-предшественниками. Это приводит к нарастающему давлению на оставшиеся здоровые клетки и в итоге — к печеночной недостаточности», — пояснили авторы.

Главной причиной оказалось нарушение «сшивания» РНК, необходимое для правильной сборки белков. Ученые выявили дефицит белка ESRP2, который отвечает за корректность процесса. В результате белки, необходимые для регенерации, оказываются не в том месте клетки, где должны работать, и теряют свои функции.

В экспериментах на мышах без ESRP2 развивались такие же нарушения, как у пациентов с тяжелым алкогольным гепатитом. Дополнительно выяснилось, что воспалительные факторы, выделяемые иммунными клетками в поврежденной печени, подавляют выработку ESRP2.

Когда исследователи обработали клетки печени препаратом, блокирующим один из воспалительных рецепторов, уровень ESRP2 восстановился, а работа РНК нормализовалась. Это открывает путь к новым методам терапии, которые могли бы замедлить развитие болезни и вернуть печени способность к восстановлению.

Ранее был развеян миф о пользе умеренного количества алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами