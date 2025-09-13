На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ быстро справиться со стрессом

npj: дыхательная медитация помогает достичь состояния глубокой релаксации
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что дыхательная медитация Сударшан Крийя Йога изменяет ритмы мозга и помогает достичь состояния глубокой релаксации. Работа опубликована в журнале npj Mental Health Research.

С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) исследователи проследили, как разные этапы практики влияют на мозговую активность. Они обнаружили, что ритмичное дыхание постепенно переводит мозг в медитативное состояние с доминированием тета- и дельта-волн, снижением альфа-активности и уменьшением хаотичных сигналов — так называемой апериодической активности.

«Мы увидели, что дыхательные практики вроде Сударшан Крийи позволяют легко перейти к глубокой медитации. В этот момент мозг оказывается как бы «между сном и бодрствованием» — в расслабленном, но осознанном состоянии, которое древние тексты описывали как турия, четвертое состояние сознания», — отметил автор работы Вайбхав Трипати из Института передовых исследований Шри Шри.

В исследовании участвовали 43 опытных практикующих йогу и контрольная группа из 10 человек, которые просто слушали спокойную музыку. Только у первой группы наблюдались выраженные изменения мозговых ритмов. Особенно сильный эффект возникал на этапе йога-нидры, когда усиливались тета- и дельта-волны, а случайная активность мозга снижалась.

Авторы считают, что такие результаты подтверждают потенциал дыхательных практик как доступных и недорогих методов поддержки психического здоровья в условиях роста числа случаев стресса, тревожности и депрессии во всем мире.

Ранее был разработан новый метод лечения мужского бесплодия.

