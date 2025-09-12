Во Вселенной обнаружили новый тип космических объектов

Международная команда ученых обнаружила, что загадочные «маленькие красные точки», впервые зафиксированные телескопом Джеймса Уэбба, могут представлять собой новый класс космических объектов — так называемые звезды — черные дыры. Работа опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

Ранее эти объекты, получившие неофициальное название «ломатели Вселенной», считались древними галактиками, сформировавшимися всего через 500–700 млн лет после Большого взрыва. Но их необычайная яркость и масса не укладывались в существующие модели эволюции.

Новое исследование показало: речь может идти не о галактиках, а об огромных шарах газа, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры. Эти дыры поглощают вещество с такой скоростью, что образуется плотная оболочка из водорода, излучающая свет, похожий на сияние холодных звезд.

«Мы считали, что видим крошечную галактику, наполненную множеством звезд, но оказалось, что это один гигантский объект с атмосферой, которую нельзя объяснить привычными моделями», — пояснил астрофизик Джоэл Леджа из Университета штата Пенсильвания, соавтор работы.

Одним из самых ярких примеров стала «Красная точка» с прозвищем The Cliff. Спектральный анализ ее света, преодолевшего 11,9 млрд лет пути до Земли, подтвердил: это сверхмассивная черная дыра, окруженная пылающим облаком газа.

Авторы работы считают, что такие объекты могут быть «детской стадией» тех гигантских черных дыр, которые сегодня находятся в центрах галактик. Их открытие поможет объяснить, как во Вселенной так рано появились столь массивные структуры.

«Это первая модель, которая действительно согласуется почти со всеми данными. Вселенная гораздо страннее, чем мы можем представить, и именно поэтому в ней еще немало сюрпризов», — отметил Леджа.

