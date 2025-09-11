Фармацевт рассказал, как легко проглотить таблетку

Запивать таблетки лучше питьевым йогуртом или фруктовым пюре, а не водой, поскольку первые эффективнее облегчают движение мышц горла. Об этом фармацевт Эдуардо Паломеро рассказал в интервью с изданием Deia.

Эксперт пояснил, что перед приемом важно внимательно изучить инструкцию и узнать, безопасно ли делить или измельчать те или иные таблетки. Если такая опция предусмотрена — препарат комфортнее будет принимать «по частям».

«Если разламывать их нельзя, то делать это не нужно, поскольку препарат может потерять свою эффективность. В этом случае положите таблетку в рот, затем запейте небольшим количеством воды. Держите таблетку на языке и наклоните подбородок так, чтобы он коснулся груди», — объясняет фармацевт.

Отмечается, что при проглатывании медикамента не нужно запрокидывать голову. Если человек испытывает трудности при глотании — специалист советует заменить воду на более густые жидкости — йогурт или фруктовое пюре.

«Они помогают поддерживать контролируемое глотание и облегчают движение мышц горла», — заключил эксперт.

Ранее было названо обезболивающее, способное вызвать проблемы с сердцем.