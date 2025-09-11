На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе с огромной скоростью распространяется устойчивый к лечению опасный грибок

ECDC: Candidozyma auris стремительно распространяется в больницах Европы
Shutterstock

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) представил четвертый по счету обзор, который подтверждает: гриб Candidozyma auris (ранее Candida auris) стремительно распространяется в больницах Европы, создавая серьезную угрозу пациентам и системам здравоохранения.

Опасность C. auris заключается в том, что он нередко устойчив к противогрибковым препаратам, вызывает тяжелые инфекции у ослабленных пациентов и способен длительно сохраняться на медицинском оборудовании и поверхностях. С 2013 по 2023 год в странах ЕС/ЕЭЗ зарегистрировано более 4 тыс. случаев, при этом только в 2023 году их число резко выросло до 1346 в 18 странах.

Новые вспышки недавно зафиксированы на Кипре, во Франции и Германии. В Греции, Италии, Румынии и Испании ситуация уже вышла за рамки отдельных очагов, и инфекции распространяются на региональном и национальном уровне.

Однако далеко не все страны готовы эффективно реагировать. Национальные системы эпиднадзора за C. auris действуют только в 17 из 36 стран-участниц, а специализированные рекомендации по профилактике и контролю разработаны лишь в 15 странах. При этом лабораторная база выглядит сильнее: 29 стран сообщили о наличии эталонных микологических лабораторий, а 23 предоставляют больницам услуги по референс-тестированию.

Эксперты подчеркивают: истинный масштаб проблемы может быть недооценен из-за недостатка систематического надзора и обязательной отчетности. Поэтому критически важно использовать «окно возможностей» — ранние меры и строгий контроль способны предотвратить превращение C. auris в повсеместную угрозу для европейских больниц.

