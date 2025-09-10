Назван способ облегчить симптомы депрессии на 69%

Строгий низкоуглеводный рацион (кето-диета) может облегчить тяжесть симптомов депрессии на 69% у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо. Результаты работы опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TransPsy).

В исследовании участвовали 16 студентов с диагностированным депрессивным расстройством, которые уже проходили медикаментозное или психотерапевтическое лечение. После перехода на кето-диету у участников улучшилось психическое здоровье и общее самочувствие. Также испытуемые при низком потреблении углеводов лучше справлялись с тестами на память, концентрацию внимания и скорость обработки информации.

Положительный эффект наблюдался независимо от снижения веса: хотя большинство студентов потеряли в среднем около пяти килограммов, облегчение симптомов ученые связывают именно с изменением рациона.

Кето-диета предполагает почти полное ограничение углеводов (фруктов, овощей, круп, кондитерских изделий), при этом количество белка в рационе остается умеренным. Основными компонентами такого питания становятся полезные жиры — яйца, мясо, рыба, авокадо, орехи, оливковое и кокосовое масло, а углеводы получают преимущественно из овощей с низким содержанием крахмала.

Авторы отмечают, что, несмотря на небольшой масштаб эксперимента и отсутствие контрольной группы, результаты можно рассматривать как важный шаг в изучении диеты в качестве вспомогательной терапии при депрессии. Теперь ученые планируют более масштабные клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность и безопасность подхода.

Ранее врач объяснил резкий рост спроса на антидепрессанты среди россиян.