Врач объяснил резкий рост спроса на антидепрессанты среди россиян

В России зафиксировали резкий рост спроса на антидепрессанты. По мнению психиатра-нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева, это связано, в числе прочего, с импортозамещением препаратов. На этом фоне знакомые людям лекарства начали пропадать из аптек, заставляя россиян покупать лекарства впрок, объяснил он в беседе с 360.ru.

Многие виды препаратов начали постепенно пропадать с полок российских аптек, их активно импортозамещают. Однако люди на этом фоне спешат закупить впрок, повышая таким образом статистику продаж, пояснил врач.

Большую роль в продажах препаратов от депрессии сыграло и начавшееся «десятилетие тревожности», отметил Сараев. По его словам, такой термин придумали специалисты на фоне того, что покупка антидепрессантов стала общемировой тенденцией. При этом главным способом лечения остается психотерапия, подчеркнул психиатр.

«Но люди так устроены, что вопрос нужно решить быстрее. Но бывает и острое состояние, при котором неизбежно назначение антидепрессантов или нейролептиков, чтобы вывести человека из него», — пояснил врач.

Важно учитывать, что обычно происходит рост депрессивных расстройств в зависимости от времени года. В некоторых случаях роль играет даже конкретный месяц – например, для подростков, молодежи стрессовыми становятся выпускные, сдача экзаменов и прочее. На фоне тревожности им выписывают препараты, что тоже влияет на статистические данные, заключил психиатр.

Напомним, в первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей.

В натуральном выражении рост составил 9,8%.

Ранее врач заявил, что россияне скупают транквилизаторы из-за напряжения в обществе.