Ученый объяснил, почему нужно обязательно отдавать ребенка на дополнительные секции

ПНИПУ: чтобы избежать ухода только в соцсети, стоит отдавать ребенка на секции

По данным на август 2025 года, более 17,7 млн российских школьников посещают секции и кружки, но у родителей остается много вопросов: нормально ли, если ребенок ходит только в школу, можно ли заставлять его заниматься дополнительно и какое количество кружков не перегрузит психику. На эти темы высказался кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, отсутствие дополнительных занятий в младшем возрасте не является проблемой: «Пока ребенок маленький, он может тратить свободное время на игру или собственные увлечения. Но начиная с подросткового периода, примерно с 11 лет, общение со сверстниками выходит на первый план. Чтобы избежать ухода только в соцсети и телефон, стоит найти хотя бы одну секцию, куда он сможет добираться сам».

При выборе кружка важно учитывать не только темперамент, но и интересы ребенка.

«Спокойный и флегматичный может захотеть карате, а гиперактивный — рисование. Это их способ стабилизировать психику и научиться концентрации», — пояснил Литвинов.

Родителям он советует мягко предлагать разные варианты и помогать ребенку найти то, что увлекает по-настоящему. При этом заставлять ребенка заниматься дополнительно в ряде случаев не только допустимо, но и полезно.

«Если он бросает секцию из-за первых трудностей, правильно не позволять уйти хотя бы полгода. Часто за это время он адаптируется, и нежелание забывается. Дисциплинарные рамки должны быть — это основа для развития», — отметил ученый.

Важен и объем нагрузки. Избыточное количество секций может привести к астении, переутомлению и даже обморокам.

«У дошкольников должно оставаться 3–5 часов свободного времени, у младших школьников — 2–3 часа, у подростков — 1–2 часа в день. Секции должны дополнять школу, а не подменять ее», — подчеркнул Литвинов.

Что касается сравнения с другими детьми, то оно может как мотивировать, так и травмировать.

«Фраза «Твой друг хорошо знает английский. Хочешь тоже так?» помогает без давления. А сравнение в духе «ты хуже всех» лишь занижает самооценку и убивает интерес», — заключил эксперт.

