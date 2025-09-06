В Британии раскрыли новые подробности о межзвездном объекте 3I/ATLAS

Daily Mail: новые снимки объекта 3I/ATLAS доказывают, что это комета

Новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS доказывают, что он является кометой. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

«Новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета», — говорится в публикации.

На снимках видно ледяное ядро, окруженное облаком из пыли и газа, что свойственно кометам.

Известный американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон прокомментировал спекуляции о возможном инопланетном происхождении межзвездного объекта 3I/ATLAS. Хотя он и признает такую вероятность, Тайсон подчеркивает, что это самый последний вариант в его списке гипотез.

3I/ATLAS — лишь третий известный объект, прибывший в Солнечную систему из-за ее пределов и который в конечном итоге полностью ее покинет. Межзвездный объект заметили 1 июля текущего года.

Ранее выяснилось, что россияне смогут увидеть редкий метеорный поток.