В Китае открыли новый вид травоядных динозавров

AGS: в Китае открыли новый вид травоядного динозавра юрского периода
Steveoc 86

Палеонтологи из Китая открыли новый род и вид ранних динозавров-эузавропод юрского периода. Новый вид, названный Huashanosaurus qini, предположительно достигал длины около 12 метров. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Geologica Sinica (AGS).

Huashanosaurus qini обитал на территории современного автономного района Гуанси в период с ранней юры (лейас) до средней (доггер) — примерно 200–162 миллионов лет назад. Два экземпляра, включая частичный скелет, были найдены в карьере Хуцю формации Ванмэнь недалеко от деревни Дунши.

На месте раскопок также обнаружили чешую и зубы костных рыб, несколько неполных зубов плезиозавров и фрагменты костей других динозавров. Геологический возраст формации Ванмэнь долго оставался спорным, но теперь исследователи относят ее к ранне-среднеюрскому периоду.

Huashanosaurus qini является базальным представителем эузавроподов — группы, к которой относятся производные динозавры-зауроподы. Их отличительными чертами являются очень длинная шея, длинные хвосты, маленькие головы по отношению к телу и массивные столбообразные конечности.

Отмечается, что Huashanosaurus qini — это второй эузавропод, найденный в Гуанси. Ранее в этом районе был обнаружен и описан Jingia dongxingensis из позднеюрской формации Дунсин.

Открытие нового вида позволяет уточнить эволюционную радиацию эузавроподов.

«Huashanosaurus qini появился позже, чем раннеюрские Vulcanodon, Tazoudasaurus и Gongxianosaurus, а также ранне-среднеюрский Barapasaurus. Это открытие подтверждает ранне-среднеюрский возраст формации Ванмэнь», — отмечают исследователи.

Ранее в Чили нашли крошечное млекопитающее времен динозавров.

