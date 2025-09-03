Ученые уничтожили раковые клетки, лишив их энергии

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины разработали соединение LCL768, которое уничтожает раковые клетки, разрушая их «энергетические станции» — митохондрии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research.

Новая разработка направлена на лечение плоскоклеточной карциномы головы и шеи — агрессивного типа рака, устойчивого к терапии и часто возвращающегося даже после лечения. Стандартные методы помогают не всем пациентам и вызывают тяжелые побочные эффекты, так как повреждают и здоровые клетки.

LCL768 представляет собой синтетическую форму церамида — жировой молекулы, которая в норме есть в клетках и регулирует их жизненный цикл. У пациентов с раком головы и шеи уровень церамидов часто снижен, что ускоряет рост опухолей.

Препарат повышает содержание одного из видов церамидов — C18 — в митохондриях раковых клеток. Это запускает процесс митофагии: поврежденные митохондрии разрушаются, и клетки теряют источник энергии. Дополнительно LCL768 блокирует молекулу фумарат, важную для энергетического обмена, что еще сильнее ослабляет опухоль. Такой «двойной удар» приводит к гибели раковых клеток.

В опытах на мышах и образцах опухолей, выращенных из тканей пациентов, LCL768 показал высокую эффективность. Сейчас ученые готовят соединение к клиническим испытаниям и надеются, что оно станет новым вариантом лечения для больных с трудноизлечимыми формами рака.

