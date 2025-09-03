На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ снизить риск развития агрессивного рака мозга

Cell Reports: блокировка белка ADAR1 снижает риск развития глиобластомы
Depositphotos

Блокировка белка под названием ADAR1 снижает риск развития глиобластомы — агрессивной опухоли мозга — в два раза. К такому выводу пришли ученые из Лозаннского университета в Швейцарии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Глиобластома отличается быстрым ростом и высокой склонностью к рецидивам. Чаще всего этот тип злокачественной опухоли локализуется в височной и лобной частях головного мозга. Стандартное лечение включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию и/или химиотерапию темозоломидом. Однако эти методы лечения не отличаются высокой эффективностью и оказывают побочные эффекты.

Ученые поставили перед собой задачу найти способ борьбы с глиобластомой, который воздействует на раковые клетки и обучает иммунную систему распознавать их самостоятельно.

«Мы хотели выяснить, повлияет ли блокирование ADAR1 — белка, который обычно участвует в противовирусном иммунитете, — на рост опухоли. Мы обнаружили, что при блокировке ADAR1 опухоли у мышей росли медленнее, а продолжительность жизни грызунов возрастала», — рассказал доктор Анхель Альварес-Прадо, научный сотрудник Лозаннского университета.

Ученый объяснил, что подавление активности ADAR1 снизило способность раковых клеток к размножению. Аналогичный эффект был достигнут в экспериментах на клетках мозга человека.

По расчетам исследователей, при своевременном проведении такой манипуляции риск развития глиобластомы снижается в два раза.

«Сейчас наша лаборатория занимается поиском и оценкой различных препаратов для блокирования функции ADAR1. Впоследствии их можно будет протестировать в клинических испытаниях и разработать более эффективную терапию для борьбы с раком мозга», — заключили ученые.

Ранее ученые выяснили, что эволюция мозга и рак оказались связаны с одинаковыми генами.

