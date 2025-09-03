На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян миф о главной причине хруста в коленях

AC&R: хруст в коленях не сигнализирует об артрите
Shutterstock

Хруст и потрескивание в коленях не сигнализируют о развитии артрита. К такому выводу пришли ученые из Университета Ла Троб в Австралии. Результаты исследования опубликованы в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).

В работе приняли участие 112 молодых людей, перенесших операцию на передней крестообразной связке. В течение пяти лет им регулярно делали МРТ и оценивали функцию суставов. В первый год после операции хруст в коленях действительно коррелировал с повреждением хряща и снижением подвижности. Однако в дальнейшем этот симптом не был связан ни с усилением боли, ни с разрушением сустава.

По словам ученых, исследование опровергает распространенный миф о том, что «скрипящие» колени указывают на ранний артрит. Авторы работы подчеркнули: сохранить здоровье суставов позволяет правильное питание, регулярная физическая активность, полноценная реабилитация после травм и качественное обследование у врача. Самодиагностика, напротив, может оказаться неэффективной и выступать стрессовым фактором.

Ранее россиянам назвали пять продуктов для здоровья суставов.

