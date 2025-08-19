Россиянам назвали пять продуктов для здоровья суставов

Для здоровья суставов в рационе должны быть такие продукты, как скумбрия, миндаль, клубника, оливковое масло и брокколи. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов.

«Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины, сельдь, — один из главных источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают выраженным противовоспалительным действием. Омега-3 способны снижать уровень провоспалительных цитокинов и простагландинов, уменьшая воспаление в суставной оболочке. Регулярное употребление жирной рыбы снижает риск развития ревматоидного артрита на 52%», — объяснил врач.

Также, по словам доктора, на суставы хорошо влияют орехи и семена, например, грецкие, миндаль, семена льна и чиа.

«Орехи и семена содержат витамин Е, магний, цинк, а также растительные формы омега-3. Эти вещества участвуют в регуляции воспаления, защищают клеточные мембраны от повреждений и способствуют поддержанию структуры хрящевой ткани. Ягоды (вишня, черника, клубника) содержат высокую концентрацию антиоксидантов, в частности антоцианов, которые помогают снижать воспалительные процессы в организме, в том числе в суставах. Также ягоды богаты витамином С — важным компонентом для синтеза коллагена, необходимого для поддержания прочности хрящевой ткани», — отметил доктор.

Оливковое масло содержит олеокантал — природное вещество, обладающее механизмом действия, схожим с нестероидными противовоспалительными препаратами.

«Оно блокирует ферменты COX-1 и COX-2, участвующие в воспалении, и тем самым помогает уменьшить боль и отек в суставах. А брокколи и другие овощи семейства крестоцветных (цветная и брюссельская капуста) богаты сульфорафаном — соединением, которое способно блокировать ферменты, разрушающие суставной хрящ, и снижать уровень воспаления. Также крестоцветные содержат клетчатку, антиоксиданты и фитонутриенты, поддерживающие общее здоровье организма человека», — отметил доктор.

