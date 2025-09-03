На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден необычный способ направить иммунитет на борьбу с раком

NBE: новая вакцина заставляет иммунитет реагировать на рак как на вирус
Depositphotos

Ученые из Университета Флориды разработали экспериментальную мРНК-вакцину, которая «обманывает» организм, стимулируя иммунитет к борьбе с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Вакцина заставляет организм реагировать так, будто в него проник опасный вирус. Чтобы добиться такого эффекта, ученые стимулировали выработку особого белка PD-L1 прямо внутри опухоли, делая ее более уязвимой для атаки иммунных клеток.

В экспериментах на мышах с меланомой комбинация новой вакцины с иммунотерапией (ингибитором PD-1) показала неожиданные для ученых результаты: некоторые опухоли полностью исчезли. При раке кожи, костей и мозга эффект сохранялся без использования дополнительных препаратов.

«Мы доказали, что даже вакцина, не нацеленная на конкретный белок, способна запускать мощную противоопухолевую реакцию. Это открывает путь к созданию универсальной вакцины, которую не нужно подстраивать под каждого пациента», — отметил главный автор исследования, онколог Элиас Сайор.

Новая методика основана на предыдущем опыте команды, которая первой провела клинические испытания персонализированной мРНК-вакцины против глиобластомы (агрессивной опухоли мозга). Теперь исследователи рассчитывают как можно скорее перейти к испытаниям универсальной вакцины на людях.

Ранее российские ученые обнаружили новый механизм выживания раковых клеток.

