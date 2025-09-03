Российские ученые обнаружили новый механизм выживания раковых клеток

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с коллегами из Первого МГМУ и Института биоорганической химии им. Шемякина установили, что раковые клетки для выживания способны вносить правки в РНК своих генов. В будущем отредактированные опухолевые РНК смогут служить новыми биомаркерами для диагностики, прогноза и персонализации лечения рака, рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.

Редактирование РНК — это важный естественный клеточный механизм, при котором специальные ферменты вносят изменения в уже синтезированные молекулы РНК, корректируя генетическую информацию в клетке. Такие правки помогают клетке гибко управлять работой генов, защищаться от некоторых вирусов, а раковым клеткам позволяет быть устойчивым к терапии.

В результате исследования ученые выяснили, что ферменты ADAR, которые могут редактировать РНК, часто усиленно вырабатываются в раковых клетках, что связано с агрессивным течением меланомы, рака молочной железы и рака легкого. Это способствует устойчивости рака к терапии.

Учёные предложили новый диагностический показатель — индекс редактирования геномных повторов. Он оценивает уровень изменений в особых повторяющихся участках РНК (Alu-элементах), которые чаще всего подвергаются редактированию ферментами. Чем больше таких изменений, тем агрессивнее опухоль. Таким образом анализ РНК позволяет оценить злокачественность рака.

По словам исследователей, предварительные данные показывают, что направленная коррекция процессов редактирования может подавлять программы канцерогенеза в опухолевых клетках. В будущем такое таргетирование РНК может открыть путь к созданию персонализированной терапии, адаптированной под конкретные профили редактирования РНК в опухолях конкретных пациентов.

В дальнейшем учёные планируют разработать инструменты для точного прогнозирования течения рака на основе анализа редактирования РНК.

