Ученые раскрыли, почему женщины уязвимы к болезни Альцгеймера

A&D: женский мозг уязвим к болезни Альцгеймера из-за недостатка полезных жиров
true
true
true
close
Depositphotos

Женщины оказываются более уязвимыми к болезни Альцгеймера из-за особенностей жирового обмена. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Авторы проанализировали образцы крови 841 человека из шести европейских стран и выяснили, что у женщин с деменцией отмечается выраженный дефицит ненасыщенных жиров, в том числе омега-3. При этом уровень насыщенных жиров у испытуемых женского пола с деменцией часто оказывался выше нормы.

У мужчин с болезнью Альцгеймера подобных изменений не наблюдается. Это может объяснять, почему женщины сталкиваются с заболеванием почти в два раза чаще.

Насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение. Они встречаются в сыре, сливках и продуктах животного происхождения. Избыточное потребление жиров этого типа ученые давно связывают с заболеваниями сердца и сосудов.

До сих пор внимание ученых было сосредоточено на белковых отложениях в мозге — тау-клубках и амилоидных бляшках. Считается, что такие патологические изменения выступают основной причиной болезни Альцгеймера. Однако новые данные показывают, что нарушения липидного обмена также могут играть ключевую роль, особенно у женщин.

Исследователи отмечают, что одним из возможных способов профилактики может быть регулярное потребление омега-3 — из жирной рыбы или добавок. При этом они подчеркивают: чтобы подтвердить эффективность такой стратегии, необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее ученые назвали безобидный вирус, который может привести к деменции.

