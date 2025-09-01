На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден ключ к лечению устойчивой гипертонии

NEJM: препарат баксдростат снизил давление при устойчивой гипертонии
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Международное исследование доказало эффективность экспериментального препарата, способного снижать артериальное давление у пациентов, которым не помогают стандартные лекарства. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM) и представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде.

Речь идет о препарате Baxdrostat (баксдростат), который относится к классу так называемых ингибиторов альдостерон-синтазы. Он блокирует фермент, отвечающий за выработку гормона альдостерона в надпочечниках. Этот гормон заставляет почки удерживать соль и воду, что приводит к росту объема крови и повышению давления. Подавляя выработку альдостерона, препарат восстанавливает баланс жидкости и электролитов, снижая нагрузку на сосуды.

В исследовании III фазы приняли участие около 800 пациентов с резистентной гипертензией — состоянием, при котором давление не удается контролировать с помощью комбинации нескольких стандартных препаратов. Через 12 недель у участников, получавших baksedrostat, снижение давления оказалось более выраженным (в среднем на 9-10 мм рт. ст.), чем в группе плацебо. При этом почти 40% пациентов достигли нормальных значений давления, тогда как в контрольной группе этот показатель составил менее 20%.

По словам руководителя исследования профессора Брайана Уильямса, такой эффект может существенно снизить риск инфаркта, инсульта и хронических заболеваний почек у людей, страдающих тяжелой формой гипертонии.

Ранее был найден способ контролировать давление без лекарств.

