Найден способ контролировать давление без лекарств

SR: артериальное давление человека синхронизируется с музыкой
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Музыкальные фразы влияют на работу сердечно-сосудистой системы: артериальное давление человека способно подстраиваться под предсказуемые структуры музыкальных произведений. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

В эксперименте приняли участие 92 добровольца в возрасте около 42 лет. Их артериальное давление непрерывно измерялось во время прослушивания классических произведений в исполнении известных пианистов. Для чистоты эксперимента записи воспроизводились на специальном рояле, имитирующем живое выступление.

Максимальный эффект был зафиксирован при исполнении пианиста Гарольда Бауэра — транскрипции Шуберта, созданной Листом.

Ученые отметили, что давление сильнее реагировало на громкость, чем на темп музыки, а наибольший эффект наблюдался при прослушивании произведений с предсказуемыми фразовыми структурами. Именно такие композиции вызывали более четкую синхронизацию биологических ритмов.

«Как и язык, музыка имеет свои закономерности и фразы, из которых строится выразительная структура. Наши результаты показывают: чем предсказуемее музыкальные фразы, тем заметнее их влияние на регуляцию сердечно-сосудистой системы», — пояснила руководитель исследования профессор Илейн Чу.

По словам авторов, полученные результаты открывают путь к созданию музыкальной терапии для людей с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В будущем музыка может стать частью персонализированной медицины, позволяя регулировать давление и снижать риск развития болезней сердца без лекарств.

