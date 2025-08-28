В России установили пути распространения токсичных водорослей в мировом океане

Российские ученые из Института Мирового океана ДВФУ установили четыре основных пути распространения токсичных микроводорослей по Мировому океану, которые могут спровоцировать масштабное вредоносное цветение водорослей и экологическую угрозу для морских прибрежных экосистем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ДВФУ.

Исследования показали, что морские течения, мигрирующие животные, балластные воды судов и деятельность предприятий аквакультуры являются основными механизмами переноса опасных микроорганизмов в морских акваториях. Таким образом микроводоросли могут преодолевать довольно большие расстояния, меняя локации вспышек вредоносного цветения между регионами.

Первый путь – морские течения. Они являются основным природным механизмом глобального переноса микроводорослей. Океанические потоки транспортируют как свободноплавающие вегетативные клетки фитопланктона, так и их покоящиеся стадии — цисты, способные сохранять жизнеспособность на протяжении многих лет в неподвижном состоянии, находясь в донных осадках. Штормовая активность усиливает этот процесс.

Второй пусть – мигрирующие морские млекопитающие. Киты, дельфины, морские черепахи и рыбы во время сезонных миграций переносят фитопланктон как внутри пищеварительного тракта, так и на поверхности своих тел.

Третий путь – балластные воды морских судов. Четвертый – строительство береговой инфраструктуры, прокладка подводных сетей, дноуглубительные работы. Они поднимают донные отложения, где могут десятилетиями сохраняться покоящиеся цисты токсичных водорослей.

«Покоящиеся стадии микроводорослей работают как биологические мины замедленного действия — они могут годами ждать подходящего момента в донных отложениях, а затем внезапно активизироваться и создать экологическую катастрофу, аналогичную той, которую мы все наблюдали на Камчатке осенью 2020 года (тогда из-за цветения водорослей погибли тысячи морских животных, а у многих людей отмечались воспаления глаз и кожи, тошнота и прочие симптомы отравления)», — пояснил директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.

Работы проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий 2024–2026 гг.. Координатором программы, объединяющей усилия 10 научных организаций, выступает КамГУ им. Витуса Беринга.

