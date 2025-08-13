В космосе обнаружены 300 загадочных объектов неизвестного происхождения

Ученые из Университета Миссури обнаружили 300 необычно ярких объектов во Вселенной, которые могут оказаться одними из самых ранних галактик. Исследование основано на инфракрасных снимках, полученных с помощью мощного космического телескопа Джеймс Уэбб. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

«Если хотя бы часть этих объектов окажется действительно ранними галактиками, это может изменить наши представления о том, как формировались галактики в начале Вселенной», — отметил профессор астрономии Хаоцзин Ян.

Для поиска использовалась так называемая dropout-техника — метод, при котором кандидаты в далекие галактики выделяются по тому, что они видимы в красных длинах волн, но «пропадают» в более синих. Это связано с эффектом Лаймановского обрыва: ультрафиолетовый свет таких объектов поглощается межгалактическим водородом, а из-за красного смещения этот признак смещается в инфракрасную область спектра.

Чтобы уточнить параметры, ученые применили метод подгонки спектрального распределения энергии, позволяющий оценить примерные красные смещения, возраст и массу объектов даже без спектроскопии. Однако окончательное подтверждение возможно только с помощью спектроскопических наблюдений, которые дадут точную «подпись» каждой галактики.

Один из объектов уже подтвержден как галактика ранней Вселенной, но авторы подчеркивают, что нужны дополнительные данные.

«Даже несколько таких подтверждений заставят пересмотреть существующие теории образования галактик», — добавил Ян.

