Названа неожиданная польза БДСМ для отношений

P&S: люди, практикующие БДСМ, более надежны в отношениях
Aleksandr Rybalko/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что люди, практикующие БДСМ, в среднем демонстрируют более безопасные стили эмоциональной привязанности. У них ниже уровень тревожности по поводу отношений и избегания близости, чем у людей, не связанных с БДСМ. Работа опубликована в журнале Psychology & Sexuality (P&S).

БДСМ объединяет широкий спектр практик — от ролевых игр и элементов власти до использования боли или ограничений. Важное условие — добровольное участие и соблюдение правил безопасности: оговоренные границы, «стоп-слова», забота о партнере.

В новом исследовании приняли участие более 560 человек: 263 пользователя специализированной сети FetLife и 300 человек, не имеющих отношения к БДСМ. Среди участников, склонных к БДСМ 25% идентифицировали себя как доминанты, 46% как подчиненные и 29% как «свитчи» (меняющие роль).

Результаты показали, что БДСМ-группа в среднем имела более низкие показатели тревожности и избегания в отношениях. Стиль привязанности не сильно влиял на любовь к практике, но люди с более «безопасной» привязанностью чаще участвовали в БДСМ-сессиях. При этом доминанты в среднем демонстрировали самую «здоровую» эмоциональную привязанность.

Авторы подчеркивают: данные противоречат старым стереотипам, связывающим БДСМ с нарушениями психики. Напротив, результаты согласуются с другими работами, где у практикующих БДСМ отмечались более высокая психологическая устойчивость.

Ранее был назван неожиданный фактор, влияющий на сексуальную активность.

