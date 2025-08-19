Назван неожиданный фактор, влияющий на сексуальную активность

То, насколько человек избирателен в выборе партнера, может напрямую влиять на его сексуальную активность — но не так, как предполагалось ранее. Международная команда ученых выяснила, что те, кто предъявляет более жесткие требования к личностным качествам партнера, чаще сообщают о регулярной половой жизни. А вот чрезмерная придирчивость при оценке анкет на сайтах знакомств, напротив, связана с меньшим количеством сексуальных контактов. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

В опросе приняли участие 340 одиноких мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Участников просили как назвать обязательные личностные качества партнера, так и оценить привлекательность реальных профилей для знакомств. Выяснилось, что четко сформулированные предпочтения в теории связаны с большей уверенностью и вовлеченностью в процесс, что повышает шансы на сексуальные контакты. Зато чрезмерное «отсеивание» партнеров на раннем этапе, особенно по фотографиям, ограничивает возможности для встреч и отношений.

«Мы ожидали, что чем выше разборчивость, тем меньше будет секса, независимо от ее типа, — признался ведущий автор исследования Генри Клоуз из Университета Квинсленда. — Но оказалось, что четкие предпочтения в области личности связаны с большей активностью, тогда как излишняя сосредоточенность на внешности снижает шансы».

Ученые подчеркивают, что работа не доказывает причинно-следственных связей. Возможно, что не избирательность ведет к меньшему количеству встреч, а, наоборот, неудачи на свиданиях формируют завышенные требования. В будущем исследователи планируют подробнее изучить, как разные типы разборчивости влияют на сексуальное поведение.

