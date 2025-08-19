На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор, влияющий на сексуальную активность

ASB: избирательность в выборе партнера влияет на сексуальную активность
true
true
true
close
Shutterstock

То, насколько человек избирателен в выборе партнера, может напрямую влиять на его сексуальную активность — но не так, как предполагалось ранее. Международная команда ученых выяснила, что те, кто предъявляет более жесткие требования к личностным качествам партнера, чаще сообщают о регулярной половой жизни. А вот чрезмерная придирчивость при оценке анкет на сайтах знакомств, напротив, связана с меньшим количеством сексуальных контактов. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

В опросе приняли участие 340 одиноких мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Участников просили как назвать обязательные личностные качества партнера, так и оценить привлекательность реальных профилей для знакомств. Выяснилось, что четко сформулированные предпочтения в теории связаны с большей уверенностью и вовлеченностью в процесс, что повышает шансы на сексуальные контакты. Зато чрезмерное «отсеивание» партнеров на раннем этапе, особенно по фотографиям, ограничивает возможности для встреч и отношений.

«Мы ожидали, что чем выше разборчивость, тем меньше будет секса, независимо от ее типа, — признался ведущий автор исследования Генри Клоуз из Университета Квинсленда. — Но оказалось, что четкие предпочтения в области личности связаны с большей активностью, тогда как излишняя сосредоточенность на внешности снижает шансы».

Ученые подчеркивают, что работа не доказывает причинно-следственных связей. Возможно, что не избирательность ведет к меньшему количеству встреч, а, наоборот, неудачи на свиданиях формируют завышенные требования. В будущем исследователи планируют подробнее изучить, как разные типы разборчивости влияют на сексуальное поведение.

Ранее ученых удивило изменение отношения женщин к сексу с возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами