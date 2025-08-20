На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Популярное обезболивающее способно вызывать симптомы шизофрении, предупредили ученые

Cureus: Викодин способен вызвать симптомы шизофрении
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Американские исследователи описали необычный клинический случай: 67-летний мужчина получил диагноз «шизофрения» после того, как у него появились галлюцинации, но истинной причиной оказались побочные эффекты обезболивающего. Работа опубликована в журнале Cureus.

Пациент страдал хронической болью в спине и принимал Викодин — комбинацию гидрокодона и ацетаминофена. После увеличения дозировки у него возникли слуховые и зрительные галлюцинации, а также паранойя. Мужчина видел «червей на крыше» и слышал уничижительные голоса. Однако симптомы полностью исчезли, когда он прекратил прием препарата.

Ранее пациент был психиатрически стабилен на небольшой дозе антипсихотика (Сероквель), не имел семейной истории психических расстройств и долгие годы не сталкивался с подобными эпизодами. Врачи отмечают: столь позднее начало симптомов и их четкая связь с приемом обезболивающего скорее указывают на лекарственный побочный эффект, чем на хроническое психиатрическое заболевание.

Хотя подобные сообщения единичны и не позволяют делать широкие выводы, они привлекают внимание к малообсуждаемой проблеме. Галлюцинации входят в список возможных побочных эффектов опиоидов — по данным исследований, до 6% пациентов послеоперационно на фентаниле сталкивались с ними, но жалобы нередко остаются незарегистрированными из-за страха осуждения.

Ученые предполагают, что механизм связан с нарушением работы дофаминовой системы мозга, ответственной за восприятие и вознаграждение. Известно, что морфин, трамадол, метадон, бупренорфин и ряд других опиоидов также могут вызывать схожие эффекты.

Авторы подчеркивают: при появлении галлюцинаций у пожилых пациентов врачи должны учитывать лекарственную историю и возможность побочных эффектов, прежде чем ставить тяжелый психиатрический диагноз.

Ранее был найден способ уменьшить побочные эффекты популярных лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами