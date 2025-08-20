Популярное обезболивающее способно вызывать симптомы шизофрении, предупредили ученые

Американские исследователи описали необычный клинический случай: 67-летний мужчина получил диагноз «шизофрения» после того, как у него появились галлюцинации, но истинной причиной оказались побочные эффекты обезболивающего. Работа опубликована в журнале Cureus.

Пациент страдал хронической болью в спине и принимал Викодин — комбинацию гидрокодона и ацетаминофена. После увеличения дозировки у него возникли слуховые и зрительные галлюцинации, а также паранойя. Мужчина видел «червей на крыше» и слышал уничижительные голоса. Однако симптомы полностью исчезли, когда он прекратил прием препарата.

Ранее пациент был психиатрически стабилен на небольшой дозе антипсихотика (Сероквель), не имел семейной истории психических расстройств и долгие годы не сталкивался с подобными эпизодами. Врачи отмечают: столь позднее начало симптомов и их четкая связь с приемом обезболивающего скорее указывают на лекарственный побочный эффект, чем на хроническое психиатрическое заболевание.

Хотя подобные сообщения единичны и не позволяют делать широкие выводы, они привлекают внимание к малообсуждаемой проблеме. Галлюцинации входят в список возможных побочных эффектов опиоидов — по данным исследований, до 6% пациентов послеоперационно на фентаниле сталкивались с ними, но жалобы нередко остаются незарегистрированными из-за страха осуждения.

Ученые предполагают, что механизм связан с нарушением работы дофаминовой системы мозга, ответственной за восприятие и вознаграждение. Известно, что морфин, трамадол, метадон, бупренорфин и ряд других опиоидов также могут вызывать схожие эффекты.

Авторы подчеркивают: при появлении галлюцинаций у пожилых пациентов врачи должны учитывать лекарственную историю и возможность побочных эффектов, прежде чем ставить тяжелый психиатрический диагноз.

