Назван продукт, вызывающий воспаление кишечника

MNFR: красное мясо вызывает воспаление кишечника
close
Depositphotos

Красное мясо может способствовать развитию воспалительных заболеваний кишечника за счет нарушения баланса микрофлоры. К такому выводу пришли исследователи из Китайского столичного медицинского университета. Работа опубликована в журнале Molecular Nutrition & Food Research (MNFR).

В эксперименте мышей в течение двух недель кормили разными видами красного мяса — свининой, говядиной и бараниной. Затем животным искусственно вызвали воспаление в толстой кишке. Оказалось, что у всех групп, получавших мясные диеты, воспаление протекало значительно тяжелее.

Ученые зафиксировали переизбыток провоспалительных цитокинов и массовое проникновение иммунных клеток в ткани кишечника. Анализ микробиоты показал сокращение числа бактерий Streptococcus, Akkermansia, Faecalibacterium и Lactococcus, при этом возросла доля Clostridium и Mucispirillum.

«Наше исследование показывает тесную взаимосвязь между питанием, кишечной микрофлорой и иммунитетом и может способствовать разработке новых подходов к терапии воспалительных заболеваний кишечника», — заключил один из авторов работы Дань Тянь, доктор медицинских наук.

