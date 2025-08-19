На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ снизить риск деменции на 40%

Geriatric Nursing: здоровое питание снижает риск когнитивных нарушений на 40%
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Люди старше 60 лет, которые придерживаются здорового рациона, реже сталкиваются с когнитивной дисфункцией. К такому выводу пришли исследователи из Китая. Работа опубликована в журнале Geriatric Nursing.

Когнитивные функции постепенно изменяются с возрастом: снижается скорость обработки информации, становится сложнее удерживать в памяти несколько задач сразу, но словарный запас и общие знания, напротив, могут оставаться стабильными. Однако у некоторых пожилых людей развивается когнитивная дисфункция — серьезные нарушения памяти, внимания, речи и других высших функций, нередко связанные с болезнью Альцгеймера или сосудистыми проблемами.

Чтобы уточнить роль питания в этих процессах, ученые проанализировали исследования, посвященные связи рациона и когнитивных показателей у людей старше 60 лет. Оказалось, что у тех, кто придерживался здорового пищевого паттерна — такого как средиземноморская или MIND-диета, — вероятность когнитивных нарушений была на 40% ниже, чем у сверстников с менее здоровым рационом.

«В повседневной жизни пожилым людям стоит стремиться включать в каждый прием пищи овощи, фрукты, рыбу и бобовые. Влияние некоторых продуктов, например молочных, еще требует дальнейшего изучения», — отметили авторы работы.

Здоровые диеты, о которых идет речь, предполагают обилие фруктов, овощей, цельных злаков, орехов, оливкового масла, умеренное употребление рыбы и птицы, а также ограничение красного мяса, сладостей и жареной пищи.

Авторы подчеркивают, что хотя связь между питанием и состоянием когнитивных функций подтверждается многочисленными данными, анализ не позволяет сделать окончательные выводы о причинно-следственной связи.

Ранее в России научились контролировать процессы старения.

