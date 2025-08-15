На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России научились контролировать процессы старения

РНЦХ: найден способ контроля воспаления при старении
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Воспаление при старении оказалось процессом с ярко выраженной индивидуальной картиной — к такому выводу пришли команда ученых в новой статье Nature Aging. Одним из соавторов нового исследования стал директор Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. О том, как открытие повлияет на контроль процесса старения «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.

Инфламмейджинг — хроническое системное воспаление низкой интенсивности, признанное ключевым фактором риска возрастных заболеваний. Термин был предложен в конце 1990-х профессором Клаудио Франчески, мировым экспертом в области геронтологии и иммунологии.

По словам Алексея Москалева, ученые пришли к выводу, что воспалительные процессы при старении развиваются не одинаково у всех людей, а зависят от уникального сочетания генетических, экологических, социально-экономических и личностных факторов.

Такой подход меняет само понимание инфламмейджинга — теперь он рассматривается как индивидуальный процесс. Это открывает путь к созданию «паспортов старения», в которых будут учитываться воспалительные маркеры, эпигенетические часы и другие показатели, что позволит точнее диагностировать риски заболеваний и подбирать эффективные стратегии сохранения здоровья.

Для количественной оценки воспаления уже разработаны так называемые «часы воспаления», позволяющие измерить воспалительный биологический возраст. Эти методы помогают не только оценить текущее состояние организма, но и спрогнозировать вероятность развития возраст-ассоциированных болезней.

Замедлить хроническое воспаление можно с помощью сбалансированного питания — например, средиземноморской диеты, регулярных физических нагрузок, полноценного сна и применения геропротекторов, включая сенолитики. Однако эффективность этих мер также зависит от индивидуальных особенностей организма, что делает персонализированный подход к борьбе с инфламмейджингом особенно важным.

Ранее был назван простой способ замедлить старение организма.

