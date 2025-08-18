На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые создали нетающий лед-желе

ACS: создан лед-желе, не превращающийся в воду при оттаивании
true
true
true
close
UC Davis

Американские исследователи представили новый материал — так называемый jelly ice, или «желе-лед». В отличие от обычных кубиков, он не превращается в воду при оттаивании. Материал создан из пищевого желатина, а значит, безопасен для хранения продуктов и транспортировки медикаментов. Об этом сообщает Американское химическое общество (ACS).

Автор разработки — аспирантка Калифорнийского университета в Дэвисе Цзяхань Цзоу. Вместе с научным руководителем, профессором Ганом Сунем, она придумала простую технологию производства желейного льда: на 90% он состоит из воды, но удерживает ее внутри пористой структуры гидрогеля. Благодаря этому при заморозке и разморозке вода не вытекает наружу.

«По эффективности охлаждения желе-лед достигает 80% от обычного, но при этом его можно многократно замораживать и использовать повторно», — объяснила Цзоу.

Материал легко формовать под любые размеры и формы. Его можно компостировать: в экспериментах добавление использованного геля в почву улучшило рост томатов. В отличие от пластиковых аккумуляторов холода или сухого льда, желейный аналог не образует микропластика и не выделяет углекислый газ.

Сейчас технология уже лицензирована, и исследователи надеются, что в ближайшие годы «желе-лед» появится в продаже как экологичная альтернатива кубикам льда.

Команда планирует расширить работу на другие биополимеры: например, соевые белки планируют использовать для создания съемных покрытий и каркасов для выращенного в лаборатории мяса.

Ранее ученые научили лед двигаться самостоятельно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами