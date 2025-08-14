На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые научили лед двигаться самостоятельно

ACS: создана поверхность, которая запускает лед как из рогатки
photosoft/Shutterstock/FOTODOM

Инженеры из лаборатории Nature-Inspired Fluids and Interfaces под руководством доцента Джонатана Борейко разработали металлическую поверхность, способную самостоятельно разгонять тающий лед. Работа опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Вдохновением для проекта послужило явление «бегущих камней» в Долине Смерти (США), когда валуны медленно скользят по дну высохшего озера благодаря льду, воде и ветру. Однако команда Борейко пошла дальше — они захотели заставить лед двигаться без ветра, используя только особенности самой поверхности.

Ученые нанесли на алюминиевую пластину асимметричные канавки в виде «елочки». При таянии вода направлялась по каналам в одну сторону и уносила ледяной диск, как поток уносит камни по реке.

Неожиданное открытие произошло, когда исследователи покрыли поверхность водоотталкивающим слоем: лед перестал скользить и прилипал к выступам. Но через некоторое время его резко срывал с места «эффект рогатки». Он возникал из-за того, что вода, обтекая диск и скапливаясь с одной стороны, создавала разницу поверхностного натяжения, и лед выстреливал вперед.

Скорость такого движения оказалась значительно выше, чем у камней из Долины Смерти. По словам Борейко, одна из перспективных областей применения — генерация энергии. Если сделать канавки по кругу и разместить на льду магниты, их вращение во время таяния можно будет использовать для выработки электричества.

Ранее ученые разгадали тайну странных космических сигналов.

