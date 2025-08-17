«Венера-Д» полетит в космос в рамках нацпроекта

Создание и запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д» были включены в нацпроект по освоению космоса, рассказал ТАСС завотделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.

Он сообщил, что вопрос решен на уровне кабмина, а деньги выделены. Создание эскизного проекта должно начать в январе следующего года. Тогда стартует и нацпроект «Космос».

«За два года мы должны сделать эскизный проект, а пока обсуждаем с коллегами из НПО им. Лавочкина организацию процесса, чтобы максимально эффективно работа шла», — сказал физик.

В 2029 году «Роскосмос» собирался направить к Венере автоматическую станцию «Венера-Д». Она должна состоять из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры. Три года назад российские ученые планировали применить при этом гравитационный маневр, существенно расширяющий область возможной посадки.

