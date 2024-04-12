Как ходят в туалет и моются? Ответы на самые интересные детские вопросы о космосе

Дети задают родителям множество вопросов каждый день, но взрослые сами не всегда знают ответы на них. Например, как спят, моются и ходят в туалет космонавты? А какая температура в космосе и как там найти «верх» и «низ»? На эти и другие вопросы в День космонавтики «Газете.Ru» ответила консультант по физике Домашней школы «ИнтернетУрок» Галина Сагайдак.

Как понять, где в космосе верх, а где — низ?

На Земле мы ориентируемся понятиями верха и низа, право и лево. В космосе всем заправляет сила всемирного тяготения, или гравитация. То есть куда тело тянет эта сила — это и есть «низ». Даже на Земле в разных точках направление силы тяжести отличается. Например, в Колумбии направление «вниз» будет противоположным «вниз» для жителей России.

Гравитация действует на все объекты, обладающие массой. В нашей Солнечной системе с помощью силы притяжения Солнце удерживает все планеты, а планеты — все свои спутники. В том числе Земля так удерживает Луну.

К примеру, если мы находимся в космическом корабле рядом с Землей, северное полушарие уже не будет верхом, а южное — низом. Движение к центру планеты станет движением вниз, движение от Земли — верхом. Рядом с Меркурием движение вниз будет по направлению к Меркурию, рядом с Венерой низ будет по направлению к Венере.

Гравитация действует только вблизи небесного тела. Чем дальше от него объект, тем слабее притяжение небесного тела.

А теперь представьте, что мы оказались в Солнечной системе вне гравитации любой из планет или ее спутников. Тогда низом будет движение по направлению к Солнцу — потому что гравитация будет притягивать нас именно в направлении звезды.

Наглядно и нестандартно силу гравитации используют в космических кораблях на орбите и на МКС. Космонавты находятся в невесомости: они парят внутри станции, будто ничего не весят или плывут по невидимому океану. И у этого две причины. Первая — станция под собственной тяжестью «падает» на Землю из-за гравитации нашей планеты. Вторая — за счет движения станция постоянно «промахивается» мимо Земли. Поэтому космонавты между собой договариваются, что они на борту станции будут считать потолком, а что — полом.

В космосе холодно или тепло?

На такой вопрос ответить трудно, потому что в разных местах космоса температура различна. Чаще она очень низкая. Между галактиками температура составляет примерно минус 270 градусов, а по мере приближения к галактикам температура поднимается и может достигать больших значений.

На околоземной орбите все зависит от того, где находится объект: в тени он может остывать до -160°C и даже до более низкой температуры, а на Солнце — нагреваться до +120°C.

Если мы не хотим замерзнуть во время полета в космическом корабле, то можно выставить нужную температуру внутри корабля несколькими способами. Например, внутри МКС температуру регулируют с помощью систем отопления и охлаждения и обычно поддерживают в диапазоне 20−25°C.

Можно ли плакать в космосе?

Технически, да. Не исключено, что космонавт расплачется. Однако «космические» слезы отличаются от «земных». Это на Земле слезы стекают вниз, а в невесомости они собираются вокруг глазного яблока и вызывают жжение. Такие слезы космонавты собирают салфеткой или платком.

А что с туалетом в космосе?

Из-за невесомости все незакрепленное может летать по кораблю. В том числе отходы жизнедеятельности. Избежать этого помогает особый туалет, который называют ассенизационно-санитарным устройством (АСУ), где земную гравитацию заменяет вакуумный отсос.

Первое подобие космических туалетов придумали для собак. Все лишнее устройство отсасывало из-под хвоста, а неприятные запахи поглощал мох.

Из-за сложностей с туалетом в космос летали собаки-девочки: например, Белка и Стрелка, а собак-кобелей в космос не брали, в том числе из-за того, что в силу анатомии для них было бы сложнее использовать ассенизационное устройство (АСУ).

К полету Юрия Гагарина на корабле «Восток» уже создали первую версию АСУ для людей. Тогда устройство напоминало садовую лейку: и по форме, и по размеру. К полету «Восхода-6» с Валентиной Терешковой на борту придумали женскую версию, которая немного отличалась по форме.

Намного меньше в смысле удобств повезло астронавтам, летавшим на Луну на борту американского «Аполлона». Им достались всего-то специальные мешки с кармашками для пальцев, влажными салфетками и туалетной бумагой.

Сегодня все намного удобнее. У космонавтов на орбитальных станциях есть две опции. Для жидкостей используют шланг с раструбом, а для твердых отходов подобие земного туалета — астронавты прикрепляются к сиденью фиксатором ступней и держателем для бедер. Дальше включают воздушный насос и открывают створки всасывающего устройства. После чего отходы утилизируют, а воздух очищают: и от бактерий, и от запахов.

Как космонавты моются?

О ванне астронавты могут только мечтать, в невесомости это невозможно, да и вода слишком ценна. Душевой кабины со времен станции «Мир» тоже нет. Но это не значит, что астронавты летают грязными. Наоборот, гигиена на МКС обязательна.

Вместо душа космонавты пользуются влажными салфетками, несмываемыми шампунями, а зубы чистят съедобной зубной пастой. Не делать этого невозможно. В том числе и потому, что одежду не стирают, а носят, пока она не придет в негодность. И потом ее выбрасывают.

И куда же на МКС девают мусор?

Ни для кого вывоз мусора не обходится так дорого, как для космонавтов МКС. Вместо урны орбитальные станции используют пристыкованные грузовые корабли. Эти корабли привозят на станцию полезные грузы, а обратно их отправляют нагруженными всем ненужным на станции, включая заношенную одежду и отходы жизнедеятельности астронавтов.

На сувениры это никто не распродает, корабль отстыковывается и сгорает в плотных слоях атмосферы нашей планеты.

Как спят в космосе?

Из-за невесомости спать в космосе неудобно, но все равно необходимо. На МКС для этого есть специальные горизонтальные и вертикальные модули для сна. Они чем-то похожи на душевые или телефонные кабинки.

Спят космонавты, как в походе: в спальных мешках. Эти мешки тросами прикрепляют к стенам.

Космонавты на МКС каждые сутки наблюдают по 16 рассветов и закатов, потому что облетают Землю каждые 1,5 часа. Спят в конце рабочей смены по 8 часов. Это время нельзя назвать ночью в нашем понимании, когда относительно тихо и темно. В космосе нет звуков, но внутри орбитальной станции гудит техника и бывает шумно, поэтому многие используют беруши или специальные наушники с шумоподавлением. А Солнце настолько яркое, что от него не спасают даже шторы на иллюминаторах, даже если они есть. Но есть они не всегда, поэтому спят космонавты еще и в масках.