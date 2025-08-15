На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 17 августа

Ученые предупредили о сближении с Землей опасного астероида
Depositphotos

Астероид размером с 16-этажный дом пройдет рядом с Землей 17 августа. Его размеры составляют 50 метров, а находиться он будет всего в два раза дальше от планеты, чем вращается Луна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет по расчетам послезавтра 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой, небесное тело входит в число опасных астероидов», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

По словам ученых, астероид 2025РМ был обнаружен 1 августа и представляет собой каменную глыбу без особых следов летучих веществ. Однако из-за того, что камень плохо изучен и относится к группе Апполонов, есть риск, что астероид может столкнуться с другим небесным телом и изменить траекторию, направившись прямиком на Землю.

Пролет такого же астероида ожидается и в конце сентября.

Похожий 50-метровый метеорит упал в Аризоне 50 лет назад и образовал знаменитый Аризонский кратер.

Ранее в США осколок метеорита пробил крышу дома.

