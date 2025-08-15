У Северо-Курильска зафиксировали три землетрясения

Возле города Северо-Курильска произошло три землетрясения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первое землетрясение зафиксировали в 3:46 по сахалинскому времени (14 июня 19:46 мск). Его магнитуда составила 5,2. Эпицентр толчков находился в 120 километрах южнее города, а очаг — на глубине 43 километров.

Второе землетрясение произошло спустя почти пять часов. Магнитуда толчков составила 5,3 с эпицентром в 113 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров.

«Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в пятницу 10:12 по сахалинскому времени (2:12 мск. — «Газета.Ru») с эпицентром в 127 километрах восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир), очаг залегал на глубине 10 километров под морским дном», — говорится в сообщении службы.

Несколькими часами ранее в МЧС России сообщили, что за прошедшие сутки на Камчатке зафиксировали 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались 10 раз, их сила составила 2–3 балла.

Ранее губернатор Владимирской области показал кадры извержения вулкана на Камчатке.