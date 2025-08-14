На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Математики нашли форму Вселенной

NAMS: впервые описана геометрия Вселенной
true
true
true
close
Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften

Математические структуры, способные описывать и столкновения элементарных частиц, и устройство всей Вселенной, становятся реальностью. К такому выводу пришли Клаудия Февола из центра Inria Saclay и Анна-Лаура Заттельбергер из Института математики в естественных науках Общества Макса Планка. Работа опубликована в журнале Notices of the American Mathematical Society (NAMS).

Ученые работают в области позитивной геометрии — нового направления на стыке математики, физики элементарных частиц и космологии. Оно расширяет классический подход с диаграммами Фейнмана, описывающими взаимодействия частиц, заменяя их на многомерные геометрические объекты, например амплитудроны. Эти формы позволяют вычислять вероятность событий рассеяния, опираясь на объем в пространстве высоких размерностей.

Методы позитивной геометрии уже находят применение в космологии: космологические политопы помогают анализировать корреляции в реликтовом излучении и восстанавливать физические законы, действовавшие в первые мгновения после Большого взрыва.

«Позитивная геометрия — еще молодое направление, но оно способно серьезно повлиять на фундаментальные исследования и в физике, и в математике», — подчеркнули авторы.

По их словам, новая математическая «геометрия для Вселенной» может стать универсальным языком, объединяющим понимание природы на всех масштабах — от субатомных до космологических.

Ранее была разгадана тайна происхождения черных дыр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами