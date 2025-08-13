На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лечение рака может вредить глазным сосудам, выяснили ученые

SciSig: некоторые лекарства от рака могут нарушать рост сосудов глаза
Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что некоторые противораковые препараты могут негативно повлиять на функцию сосудов глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSig).

Речь идет о лекарствах, повышающих активность белка p53 — он обеспечивает защиту организма от рака. Усиление экспрессии p53 происходит за счет ингибирования другого белка — MDM2. Такие лекарства относятся к экспериментальной терапии и разрабатываются для лечения, например, лейкозов и некоторых видов сарком (опухолей хрящевой, костной или мышечной ткани).

Новое исследование показало, что активация p53 может ослабить сигнальный путь Norrin/Frizzled4. Он служит одним из ключевых механизмов защиты кровеносных сосудов мозга и глаз, защищает нервную систему, регулирует обмен питательных веществ, гормонов и продуктов распада, а также предотвращает отеки.

По словам ученых, открытие объясняет, почему некоторые противораковые препараты вызывают побочные эффекты, такие как отеки мозга и ухудшение зрения. Кроме того, NCAPH теперь рассматривают как возможную причину наследственного заболевания сетчатки FEVR, при котором нарушается рост сосудов глаза.

По мнению ученых, результаты должны стать поводом для пересмотра подходов к тестированию экспериментальных онкопрепаратов. В будущем возможно создание методик, позволяющих заранее оценивать их влияние на сосудистые барьеры и снижать риск осложнений, а также ускорить диагностику редких болезней глаз.

Ранее был найден способ «отключить» механизм устойчивости рака к лечению.

