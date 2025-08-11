На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ «отключить» механизм устойчивости рака к лечению

SТМ: препарат KCL-HO-1i усилил действие химиотерапии при устойчивом раке
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Королевского колледжа Лондона создали препарат KCL-HO-1i, способный разрушать механизмы устойчивости опухолей к химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Химиотерапия остается одним из основных методов лечения рака, однако во многих случаях ее эффективность снижается. Одной из ключевых причин является защитная реакция организма. Речь идет о работе макрофагов — особых белых кровяных телец. Они могут формировать барьер вокруг кровеносных сосудов внутри опухоли, препятствуя проникновению иммунных клеток, которые поддерживают реакцию на лечение.

Исследователи установили, что макрофаги вырабатывают белок гемоксигеназу-1 (HO-1), который защищает опухоль от воздействия иммунной системы и блокирует работу химиотерапии. Именно на HO-1 нацелен новый препарат KCL-HO-1i.

«Воздействуя на рак с помощью KCL-HO-1i, мы смогли усилить действие полезных иммунных клеток и химиотерапевтических препаратов. В лабораторных моделях даже устойчивые к химиотерапии опухоли стали поддаваться лечению», — отметил профессор Джеймс Арнольд, руководитель группы по иммунологии опухолей в Королевском колледже Лондона.

Разработчики отмечают, что в отличие от многих методов лечения, требующих пребывания в стационаре, KCL-HO-1i можно принимать дома в виде таблеток между сеансами химиотерапии. Это позволит включить препарат в план лечения без дополнительной нагрузки на пациента и медицинскую систему.

В ранних доклинических испытаниях на мышах с моделью рака молочной железы KCL-HO-1i повысил чувствительность опухолей к нескольким широко используемым видам химиотерапии. По мнению ученых, такой подход может быть применим к лечению различных видов рака и использоваться в комбинации с разными терапевтическими схемами.

Ранее ученые создали новый инструмент для лечения и профилактики рака легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами