Найден способ «отключить» механизм устойчивости рака к лечению

Ученые из Королевского колледжа Лондона создали препарат KCL-HO-1i, способный разрушать механизмы устойчивости опухолей к химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Химиотерапия остается одним из основных методов лечения рака, однако во многих случаях ее эффективность снижается. Одной из ключевых причин является защитная реакция организма. Речь идет о работе макрофагов — особых белых кровяных телец. Они могут формировать барьер вокруг кровеносных сосудов внутри опухоли, препятствуя проникновению иммунных клеток, которые поддерживают реакцию на лечение.

Исследователи установили, что макрофаги вырабатывают белок гемоксигеназу-1 (HO-1), который защищает опухоль от воздействия иммунной системы и блокирует работу химиотерапии. Именно на HO-1 нацелен новый препарат KCL-HO-1i.

«Воздействуя на рак с помощью KCL-HO-1i, мы смогли усилить действие полезных иммунных клеток и химиотерапевтических препаратов. В лабораторных моделях даже устойчивые к химиотерапии опухоли стали поддаваться лечению», — отметил профессор Джеймс Арнольд, руководитель группы по иммунологии опухолей в Королевском колледже Лондона.

Разработчики отмечают, что в отличие от многих методов лечения, требующих пребывания в стационаре, KCL-HO-1i можно принимать дома в виде таблеток между сеансами химиотерапии. Это позволит включить препарат в план лечения без дополнительной нагрузки на пациента и медицинскую систему.

В ранних доклинических испытаниях на мышах с моделью рака молочной железы KCL-HO-1i повысил чувствительность опухолей к нескольким широко используемым видам химиотерапии. По мнению ученых, такой подход может быть применим к лечению различных видов рака и использоваться в комбинации с разными терапевтическими схемами.

